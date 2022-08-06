Чемпионы Италии феерически завершили подготовку к новому сезону, но не обошлось без проблем.

Товарищеский матч

Виченца – Милан – 1:6

Голы: Рольфини, 1 – Леау, 11, Мессиас, 21, Ребич, 30, 39, Дальмонте, 31 (авт), Томори, 49

Товарищеский матч против Виченцы был последним для команды Стефано Пиоли перед стартом нового розыгрыша Серии А. Ровно через неделю Милан сыграет против Удинезе.

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Отчетный поединок получился очень неоднозначным. Виченца, которая в мае вылетела в Серию С, шокировала "россонери" уже на 19-й секунде. Однако дальше на поле был только Милан, который ответил сопернику шестью голами. Также отметим дебют Шарля Де Кетеларе. Бельгиец даже имел шансы забить.

Плохие новости заключаются в потере Жуниора Мессиаса и Сандро Тонали. Они получили травмы и пропустят как минимум первый тур Серии А. Итальянец имеет проблему со сгибателем бедра. В начале следующей недели Сандро пройдет подробное обследование. У бразильца вывих щиколотки правой ноги.