Манчестер Сити, Бавария, Реал и ПСЖ должны сохранить титулы и только Милан упадет с вершины.

В этот уик-энд стартуют ведущие чемпионаты. Бавария сегодня откроет новый сезон Бундеслиги матчем с Айнтрахтом, а Арсенал начнет АПЛ игрой против Кристал Пэлас. Аналитические порталы выставили свои прогнозы.

Ливерпуль или Манчестер Сити: суперкомпьютер определил фаворита АПЛ сезона 2022/23

В АПЛ ожидается упорная борьба между Манчестер Сити и Ливерпулем. FiveThirtyEight отдают предпочтение Гвардиоле: Манчестер Сити – 46%, Ливерпуль – 30%, Челси – 11%. Goalimpact еще меньше верит в Клоппа: Манчестер Сити – 40%, Ливерпуль – 22%, Челси – 16%. А вот The Analyst ставит на "красных": Ливерпуль – 49,72%, Манчестер Сити – 47,03%.

В Бундеслиге не будет равных Баварии. FiveThirtyEight на чемпионство Мюнхена дает 71% (9% на Боруссию Д и 8% на Лейпциг). Goalimpact выше оценивает перспективы Дортмунда: 67% на Баварию и 19% на Борусию. Во Франции тоже все очевидно. По подсчетам Goalimpact, чемпионство ПСЖ случится на 96%.

Примеру в борьбе выигрывает Реал. Прогноз FiveThirtyEight: Мадрид – 39%, Барселона – 25%, Атлетико – 12%. И только в Серии А, согласно оценкам, должен смениться чемпион. Фаворитом у FiveThirtyEight выступает Интер (36%), действующий обладатель скудетто Милан имеет 17%, Наполи – 12%, Малиновский с Аталантой – 9%, а Ювентус – смешные 5%.