Мілан пропустив на 19-ій секунді, але здобув перемогу з тенісним рахунком – два лідери отримали травми
Чемпіони Італії феєрично завершили підготовку до нового сезону, але не обійшлося без неприємностей.
Товариський матч
Віченца – Мілан – 1:6
Голи: Рольфіні, 1 – Леау, 11, Мессіас, 21, Ребіч, 30, 39, Дальмонте, 31 (авт), Томорі, 49
Товариський матч проти Віченци був останнім для команди Стефано Піолі перед стартом нового розіграшу Серії А. Рівно через тиждень Мілан зіграє проти Удінезе.
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Звітний поєдинок вийшов дуже неоднозначним. Віченца, яка у травні вилетіла в Серію С, шокувала "россонері" вже на 19-й секунді. Однак далі на полі був лише Мілан, який відповів супернику аж шістьма голами. Також відзначимо дебют Шарля Де Кетеларе. Бельгієць навіть мав шанси забити.
Погані новини полягають у втраті Жуніора Мессіаса та Сандро Тоналі. Вони отримали травми і пропустять щонайменше перший тур Серії А. Італієць має проблему зі згиначем стегна. На початку наступного тижня Сандро пройде детальне обстеження. У бразильця вивих щиколотки правої ноги.