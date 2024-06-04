Полесье подписало бразильского центрального защитника Жоау Виалле, сообщил вице-президент "полесских волков" Владимир Тесля в комментарии Tribuna.

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К слову, 21-летний оборонец – воспитанник Атлетико Паранаэнсе. С января 2024 года выступал за Итуану из бразильской Серии B. В текущем сезоне провел за команду 12 матчей во всех турнирах, без результативных действий. Transfermarkt оценивает игрока в 150 тысяч евро.

Напомним, по итогам сезона Полесье финишировало на пятой строчке турнирной таблицы УПЛ, впервые в своей истории пробилось в еврокубки и будет представлять Украину в Лиге конференций.

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