Милан предложил Конте контракт на три года, – СМИ

Бывший наставник Челси Антонио Конте получил выгодное предложение от Милана.

48-летний специалист получил предложение от Милана возглавить клуб, сообщает Tuttosport.

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По информации издания, спортивный директор итальянского клуба Леонардо уже предложил Конте трехлетний контракт с зарплатой около 6 млн евро в год.

Напомним, Конте уволили из Челси, а его место занял экс-наставник Наполи Маурицио Сарри. Антонио обратился в суд и требует 9 млн фунтов от руководства "синих" за расторжение соглашения, которое было рассчитана до 2021 года.

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