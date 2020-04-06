Милан получил предложение подписать Гётце – трансферу может помешать Фонсека

Полузащитник дортмундской Боруссии Марио Гётце может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

Гётце не смог договориться с Боруссией Д о продлении контракта, поэтому рассматривать предложения других клубов. Полузащитник заинтересован в переезде в Италию, где на него уже есть несколько претендентов.

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Агенты немецкого полузащитника уже предложили услуги своего клиента Милану, сообщает La Gazzetta dello Sport. Кроме того, аналогичное предложение получила Рома. Главный тренер "волков" Пауло Фонсека должен принять решение о целесообразности этого подписания.

К слову, Гётце в нынешнем сезоне провел за Борусию19 матчей во всех турнирах, отметившись 3 голами и одной результативной передачей.

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