Гетце может остаться в Бундеслиге – в услугах хавбека заинтересован конкурент Боруссии Д

Хавбек дортмундской Боруссии Марио Гетце будет иметь достаточно предложений летом.

Байер присоединился к борьбе за чемпиона мира 2014 года, информирует Sport1.

Гетце рискует уйти из Боруссии без прощального матча из-за карантина

Леверкузенцы готовятся к возможному уходу Кая Хаверца, надеясь найти замену для своей звезды. "Фармацевты" могут предложить Гетце зарплату, которая была проблемой для Боруссии Дортмунд. Хавбек станет свободным агентом, поэтому Байеру не придется тратить деньги на трансфер. Сам игрок настроен покинуть Германию, если будут предложения из других топ-чемпионатов.

К слову, Байер и Боруссия Д являются прямыми конкурентами в турнирной таблице Бундеслиги – "шмели" впереди лишь на 4 очка.

Пандемія зриває 100-мільйонні трансфери – мегаталанти ризикують застрягнути в Бундеслізі