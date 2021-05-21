Барселона может осуществить громкую замену на вратарской позиции уже этим летом.

Барселона может подписать Доннарумму на правах свободного агента, если Милан не попадет в Лигу чемпионов по итогам сезона 2020/21, сообщает AS.

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Ради итальянца "блаугранас" готовы выставить тер Штегена на трансфер. Одним из факторов является большая зарплата немецкого голкипера – Марк-Андре получает 12 млн евро в год. Агент Доннаруммы, Мино Райола, уже предложил каталонцам услуги своего игрока. Впрочем, голкипер сообщил своему представителю, что останется в Милане, если "россонери" получат путевку в Лигу чемпионов.

Отметим, что контракт молодого итальянца с Миланом заканчивается уже этим летом и голкипер до сих пор не подписал новое соглашение. В нынешнем сезоне Доннарумма провел 47 матчей в составе "россонери", сохранив ворота на замке в 14 поединках.

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