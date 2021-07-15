"Оливье Жиру должен прибыть к нам завтра. Оливье – чемпион, он достиг больших успехов с Францией и Челси.

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Он очень надежный игрок, и это то, что мы ищем. Поскольку у нас самый молодой состав в Серии А, нам нужны более опытные футболисты", – цитирует Мальдини DAZN.

По информации СМИ, Милан заплатит Челси за 34-летнего форварда 2 млн евро. В прошлом сезоне АПЛ Жиру провел 17 матчей, в которых отметился 4-мя голами.

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