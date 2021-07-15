"Олів'є Жиру повинен прибути до нас завтра. Олів'є – чемпіон, він досягнув великих успіхів з Францією та Челсі.

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Він дуже надійний гравець, і це те, що ми шукаємо. Оскільки у нас наймолодший склад в Серії А, нам потрібні більш досвідчені футболісти", – цитує Мальдіні DAZN.

За інформацією ЗМІ, Мілан заплатить Челсі за 34-річного форварда 2 млн євро. У минулому сезоні АПЛ Жиру провів 17 матчів, в яких відзначився 4-ма голами.

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