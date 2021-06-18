Ибрагимович был успешно прооперирован – Милан потерял свою звезду на длительный срок
Нападающий Милана Златан Ибрагимович начал реабилитацию после вынужденной операции на колене.
Ибрагимовичу успешно сделали артроскопической лаваж левого колена, сообщает официальный сайт Милана. Отмечается, что Златан чувствует себя хорошо и уже начал реабилитацию.
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Добавим, что восстановление после хирургического вмешательства составляет около 2 месяцев, поэтому Ибра сможет вернуться к тренировкам в середине августа. Ибрагимович пропустил три последних тура Серии А, в которых Милан сохранил путевку в Лигу чемпионов. На Евро-2020 швед также не поехал, сконцентрировавшись на лечении.
К слову, Златан провел 27 матчей в прошлом сезоне, отметившись 17 голами и 3 ассистами.
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