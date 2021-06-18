Ибрагимовичу успешно сделали артроскопической лаваж левого колена, сообщает официальный сайт Милана. Отмечается, что Златан чувствует себя хорошо и уже начал реабилитацию.

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Добавим, что восстановление после хирургического вмешательства составляет около 2 месяцев, поэтому Ибра сможет вернуться к тренировкам в середине августа. Ибрагимович пропустил три последних тура Серии А, в которых Милан сохранил путевку в Лигу чемпионов. На Евро-2020 швед также не поехал, сконцентрировавшись на лечении.

К слову, Златан провел 27 матчей в прошлом сезоне, отметившись 17 голами и 3 ассистами.

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