Испанец не входит в планы Карло Анчелотти и может перебраться в Милан, сообщает издание El Transistor.

Милан официально договорился с Реалом о трансфере Диаса

Сейчас рассматривается вариант с арендой Одриосолы, однако не исключено, что к соглашению будет включена опция выкупа. Свою карьеру Альваро начал в Реал Сосьедад, после чего перебрался в Реал Мадрид и выступал за Баварию на правах аренды в сезоне 2019/20. Ранее Милан арендовал хавбека мадридцев Браима Диаса.

К слову, в прошлом сезоне правый защитник Королевского клуба провел 16 матчей в составе Реала, записав в свой актив 2 гола.

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