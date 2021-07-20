Іспанець не входить у плани Карло Анчелотті та може перебратись до Мілана, повідомляє видання El Transistor.

Мілан офіційно домовився з Реалом щодо трансферу Діаса

Наразі розглядається варіант із орендою Одріосоли, проте не виключено, що до угоди буде включена опція викупу. Свою кар'єру Альваро розпочав у Реал Сосьєдад, після чого перебрався у Реал Мадрид та виступав за Баварію на правах оренди у сезоні 2019/20. Раніше Мілан орендував хавбека мадридців Браїма Діаса.

До слова, в минулому сезоні правий оборонець Королівського клубу провів 16 матчів у складі Реала, записавши до свого активу 2 голи.

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