Голкипер Пармы Джанлуиджи Буффон кратко высказался по поводу чемпионской гонки в итальянской элите в сезоне 2022/23.

"Я считаю, что Ювентус и Интер будут фаворитами следующей кампании. "Бьянконери" даже имеют небольшое преимущество.

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Милан отстает от них. Так было и прошлой кампании, но они выложились по полной", – цитирует Буффона Football Italia со ссылкой на интервью La Stampa.

Напомним, новый сезон Серии А стартует 13 августа матчами Милан – Удинезе и Сампдория – Аталанта. Прошлую кампанию "россонери" завершили первыми, обойдя Интер всего на два пункта.

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