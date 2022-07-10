Голкіпер Парми Джанлуїджі Буффон коротко висловився щодо чемпіонської гонки в італійській еліті у сезоні 2022/23.

"Я вважаю, що Ювентус та Інтер будуть фаворитами наступної кампанії. "Б'янконері" навіть мають невелику перевагу.

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Мілан же відстає від них. Так було й минулої кампанії, але вони виклалися на повну", – цитує Буффона Football Italia з посиланням на інтерв'ю La Stampa.

Нагадаємо, новий сезон Серії А стартує 13 серпня матчами Мілан – Удінезе й Сампдорія – Аталанта. Минулу кампанію "россонері" завершили першими, обійшовши Інтер лише на два пункти.

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