Исполнительный директор Милана Паоло Мальдини развеял все слухи вокруг тренерского кресла "россонери".

"Милан продолжит сотрудничать с Пиоли, даже если команда не выйдет в Лигу чемпионов", – цитирует Мальдини журналист Николо Скира в Twitter.

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Определенные итальянские СМИ "сватали" на должность главного тренера Милана Андрея Шевченко, который и сам не скрывает желания поработать в своем экс-клубе. Действующий контракт Пиоли с "россонери" рассчитан до лета 2022-го.

После 34-х туров Серии А Милан расположился на 5-й строчке, уступая Ювентусу только по дополнительным показателям.

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