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Милан нацелился на открытие сезона в Лиге 1 – Тоттенхэм и Боруссия Д в конкурентах

15:31 33 Читати українською
Милан нацелился на открытие сезона в Лиге 1 – Тоттенхэм и Боруссия Д в конкурентах
Мохамед Симакан / фото из соцсетей

Защитник французского Страсбура Мохамед Симакан попал на радары ведущих клубов Европы.

Юный центрбек эльзасцев вызвал интерес клубов АПЛ, Бундеслиги и Серии А, сообщает RMC Sport.

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В частности, своих скаутов следить за Симаканом отправили Милан, Тоттенхэм, РБ Лейпциг, Боруссия Д, Айнтрахт, Эвертон и Саутгемптон. Француз гвинейского происхождения проводит дебютный сезон на профессиональном уровне, но сумел стать основным исполнителем Страсбура. Самый серьезный претендент на него – Милан. "Россонери" готовы отдать за защитника 15 млн евро.

В нынешнем сезоне Мохамед Симакан провел 25 матчей во всех турнирах.

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