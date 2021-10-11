"Россонері" готові прихистити досвідченого хорвата, стверджує CalcioMercato.

Інтер повернувся до ідеї підписання дублера Бензема

Мілан прагне замінити Брозовічем норовливу зірку команди Піолі – Франка Кессьє. Івуарієць не погоджується на запропоновані умови продовження співпраці та може покинути колектив безкоштовно. Статус вільного агента наступного літа "світить" і Брозовічу. Балканець досі не домовився про новий контракт із "нерадзуррі", попри бажання босів Інтера втримати центрхава в команді.

До слова, в нинішньому сезоні Марцело Брозовіч провів 9 матчів у всіх турнірах, у яких оформив 1 асист.

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