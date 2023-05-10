Милан в рамках первого полуфинала финала ЛЧ принимает Интер в рамках первого полуфинала финала ЛЧ. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Для Интера и Милана это будет уже третье дерби в рамках плей-офф Лиги чемпионов. Два предыдущих прошли во времена Шевченко – а потому неудивительно, что в обоих случаях победителями были "россонери". "Нарадзурри" всегда были любимой "жертвой" Андрея Николаевича.

В 2003 году миланцы тоже боролись за выход в финал ЛЧ, причем в обоих поединках была зафиксирована ничья (0:0, 1:1). Все решил "выездной" гол Шевы. Два года спустя команда Карло Анчелотти вынесла "змей" в четвертьфинале – 2:0 в первой встрече, 1:0 в другой. Конечно же, Шева забил в обоих поединках.

Правда ответный матч не доиграли, ведь на 73-й минуте файер с трибун Интера попал в Дида. "Нерадзурри" получили техническое поражение, а футбольный мир получил фантастический фотосет на Сан-Сиро.

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Учитывая дальнейшее падение итальянского чемпионата, трудно было представить, что Интер и Милан когда-то еще поборются за финал ЛЧ – и уж точно никто не ожидал Дерби делла Мадоннина. Даже в текущем сезоне все ставили на проход Бенфики и Наполи. Представить победы "россонери" и "нерадзурри" над тогдашними мастодонтами было нереально.

Конечно же, для города это событие стало топ-темой месяца. Даже общественный транспорт разделился на красную и синюю сторону. Круто!

Для нейтральных фанов топ-темой, конечно же, остается параллельное противостояние Реала и Манчестер Сити. Слишком уж слабо на его фоне выглядит нынешняя Мадоннина. Что и говорить, когда оба итальянских гранда рискуют завершить сезон вне топ-4 в Серии А.

Впрочем, их последние результаты пошли вверх. Интер одержал пять побед подряд во всех турнирах, а беспроигрышная серия Милана длится уже девять матчей. Причем команды били сложных соперников. "Змеи" сняли скальпы с Бенфики, Юве, Лацио и Ромы, а "дьяволы" прошли Наполи, били Лацио и разделили очки с Ромой (еще одним полуфиналистом еврокубков).

Интер немного убедительнее в плане кадрового потенциала. Суперзвездами в составе "нерадзурри" можно назвать Бареллу, Лаутаро, Лукаку, Дюмфриса, Госенса и голкипера Онана, плюс есть Чалханоглу и Мхитарян. Милан парирует Леау, Эрнандесом, Жиру, вратарем Меньяном, плюс поражают Томори, Беннасер и Калабрия.

Разница кажется не такой уж и большой, однако это не совсем так – без Тео и Леау "россонери" потеряют едва ли не 70% своей силы. Интер же часто позволяет себе играть даже Лаутаро и Лукаку, ведь скамейка запасных широкая и мощная. Именно в этом кроется преимущество команды Симоне Индзаги.

Игровая философия коллективов вполне соответствует кадровому наполнению. Интер в основном пытается доминировать – "змеи" довольно редко отдают инициативу. И если уж это случается, то значит так надо из тактических соображений. Например, в поединке с Бенфикой миланцы нивелировали прессинг португальцев, качественно отработав позиционно, а уже после перерыва "нерадзурри" разрывали "орлов" на контратаках.

Также Интер силен в прессинге и в работе на флангах, хотя в 2023 году подопечные Симоне Индзаги прибавили и в центральной части. Ключевую же роль играет взаимодействие с Лаутаро и Лукаку – ударным кулаком, уступающим разве что связке Осимхена с Хвичей.

Милан дошёл до полуфинала ЛЧ благодаря фантастической адаптивности. Показательным был трехсерийник с Наполи этой весной. В матче чемпионата Леау и Диас качественно открывались между линиями, центрхавы выдали колоссальный объем работы, а общая концепция строилась на отказе от высокого прессинга – соперник только этого и ждал.

В первой встрече в ЛЧ неаполитанцы учли ошибки и интенсивно накрывали Милан на его трети, а кроме того были перекрыты линии передач на Леау и Диаса. Впрочем, довольно быстро "россонери" подстроились, обходя давление через лонгболы и контратакуя через зону Ди Лоренцо.

В Неаполе же Стефано Пиоли продемонстрировал умение парковаться, прикрыв Осимхена двойной опекой и перестроившись на схему с пятью защитниками по ходу встречи. Как следствие, три победы над сильнейшей командой Италии с суммарным счетом 6:1 и при отсутствии моментов соперника с игры. Впрочем, Интер в этом плане тоже отличился – "нерадзурри" первыми в чемпионате нашли ключик к пиковому Наполи и первыми отказались от высокого давления.

В общем, команду Симоне Индзаги можно охарактеризовать, как тактически гибкий коллектив, который способен ловить кураж и разрывать на куски – сам так произошло с Миланом в зимнем дерби в Серии А (однако тогда "россонери" были в ужасной форме). Стефано Пиоли, в свою очередь, собрал бригаду высококвалифицированных трудяг, которым помогают несколько художников.

Ключевым трио в составе Милана являются Леау, Калабрия и Меньян. Первый не только способен обыгрывать весь фланг в стиле Мбаппе или Месси – он чрезвычайно круто обостряет игру своими передачами. Отчасти совсем неочевидными.

Калабрия же в одиночку сдержал Кварацхелию в обоих четвертьфинальных поединках ЛЧ. И это не случайность – Давиде является лучшим защитником Италии при обороне 1-в-1. Эффект его присутствия усиливается прекрасной игрой Меньяна в рамке ворот.

Не менее эффективен голкипер в работе ногами. Что и говорить, когда в активе француза есть даже голевая передача. Впрочем, у Интера здесь тоже все хорошо – Онана и на линии крут (достаточно посмотреть его матч против Порту), и в качестве распасовщика силен. Андре настолько заточен на активную работу ногами, что покинул сборную на ЧМ-2022 из-за требования тренера работать исключительно в роли шот-стоппера.

Милан и Интер равны не только в своих плюсах, но и в недостатках. Главным из них следует назвать нестабильность – "россонери" чередуют хорошие матчи с невыразительными, а "нерадзури" весной имели 6-матчевую безвыигрышную серию. Кроме того, они склонны на ровном месте терять контроль над выигрышным поединком – как с Бенфикой дома (3:3).

Оба коллектива обороняются неплохо, но Милан все же слабее. Стефано Пиоли умеет вносить оперативные коррективы в ход встречи, однако до его перестановок команда часто выгребает по полной – чего лишь стоят 9:0 по ударам в первые 20 минут домашки против Наполи. У Интера же пять последних матчей завершились с суммарным счетом 15:1.

Сейчас Интер более стабилен и агрессивен. Фаворитом на место в топ-4 Серии А выглядят именно "нерадзурри", однако Лига чемпионов – это, бл*ть, совсем другой турнир. А тут ещё и Дерби делла Мадонина в полуфинале – отдельный вид искусства.

Кадровая ситуация

Ключевым вопросом для состава Милана является наличие Леау. Левый вингер был заменен уже на 11-й минуте субботнего поединка против Лацио – из-за травмы мышечного характера. Стефано Пиоли заявил, что решение по нему будут принимать уже в день матча. Без Рафаэля "россонери" теряют 50% своей мощи.

Единственной серьезной потерей Интера является центрбек Шкриньяр, однако "нерадзурри" уже давно привыкли обходиться без его поддержки.

Ориентировочные составы на матч Милан – Интер

Милан: Меньян – Калабрия, Кьяер, Томори, Эрнандес – Крунич, Тонали – Диас, Беннасер, Леау – Жиру

Интер: Онана – Д'Амброзио, Ачерби, Бастони – Дармиан, Барелла, Брозович, Чалханоглу, Димарко – Лукаку, Лаутаро Мартинес

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Даже Стефано Пиоли считает Интер фаворитом. Это еще не значит, что Милан обречен, однако прямо сейчас "нерадзурри" действительно впечатляют. Хотя почему впечатляют? Именно такой ход и должны были поддерживать "нерадзурри" по ходу сезона, учитывая их состав и их форму осенью.

Весенний спад формы испортил всем впечатление, однако даже та проклятая безвыигрышная серия продолжалась на фоне сильного футбола. Тогда только не хватало реализации. Сейчас в этом вопросе полный порядок. Да и во всех остальных аспектах "змеи" выглядят крепко.

Милан же неидеален во всем. Даже адаптации имеют кучу нюансов, которые тренерский штаб исправляет по ходу всего матча – и при этом не стоит забывать о фарте. "Россонери" чрезвычайно сильно везёт как в ЛЧ, так и в Серии А, хотя выноси Лацио на выходных подарил надежду. Даже без Леау команда победила римлян уверенно и даже с куражом.

Как и Интер. Все успехи, которые имел Милан в новом году, Интер повторял ещё увереннее и ещё ярче. Именно поэтому мы отдадим победу "змеям", хотя мы рекомендуем воздержаться от ставок на первую встречу. Это будет тактическая битва, в которой возможны любые варианты.