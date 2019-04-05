Милан хочет пригласить Почеттино на пост главного тренера

Итальянский Милан ищет замену для Дженнаро Гаттузо.

Если "россонери" по итогам сезона не смогут выйти в Лигу чемпионов, то руководство клуба уволит нынешнего наставника Дженнаро Гаттузо.

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В таком случае Милан попытается пригласить на пост главного тренера Маурисио Почеттино, который сейчас возглавляет Тоттенхэм, сообщает Football Italia со ссылкой на газету Corriere dello Sera.

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После 30 туров Милан имеет в активе 52 очка и занимает 4 место, дающее право выступать в самом престижном клубном турнире Европы. Аталанта, которая идет пятой, отстает всего на 1 зачетный пункт.