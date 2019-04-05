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Мілан хоче запросити Почеттіно на посаду головного тренера

20:39 596 Читать на русском
Мілан хоче запросити Почеттіно на посаду головного тренера
Маурісіо Почеттіно / Фото: Sky Sports

Італійський Мілан шукає заміну для Дженнаро Гаттузо.

Якщо "россонері" за підсумками сезону не зможуть вийти у Лігу чемпіонів, то керівництво клубу звільнить нинішнього наставника Дженнаро Гаттузо.

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У такому випадку Мілан спробує запросити на посаду головного тренера Маурісіо Почеттіно, який наразі очолює Тоттенхем, повідомляє Football Italia з посиланням на газету Corriere dello Sera.

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Після 30 турів Мілан має в активі 52 очки та посідає 4 місце, яке дає право виступати у найпрестижнішому клубному турнірі Європи. Аталанта, яка йде п’ятою, відстає лише на 1 заліковий пункт.

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Італія Тоттенхем Тоттенхем Дженнаро Гаттузо Дженнаро Гаттузо Мілан Мілан Маурісіо Почеттіно Маурісіо Почеттіно
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