Мілан хоче запросити Почеттіно на посаду головного тренера

Італійський Мілан шукає заміну для Дженнаро Гаттузо.

Якщо "россонері" за підсумками сезону не зможуть вийти у Лігу чемпіонів, то керівництво клубу звільнить нинішнього наставника Дженнаро Гаттузо.

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У такому випадку Мілан спробує запросити на посаду головного тренера Маурісіо Почеттіно, який наразі очолює Тоттенхем, повідомляє Football Italia з посиланням на газету Corriere dello Sera.

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Після 30 турів Мілан має в активі 52 очки та посідає 4 місце, яке дає право виступати у найпрестижнішому клубному турнірі Європи. Аталанта, яка йде п’ятою, відстає лише на 1 заліковий пункт.