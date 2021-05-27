Защитник Милана Фикайо Томори, права на которого принадлежат Челси, близок к окончательному переходу на Апеннинский полуостров.

Милан всерьез намерен подписать Томори, который выступал за "россонери" на правах аренды, но для этого необходимо договориться с Челси, информирует журналист Джанлука Ди Марцио.

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Миланцы имеют право выкупа игрока за 28 млн евро, однако пытаются договориться о скидке. Впрочем, Челси настаивает на своем, указывая на интерес других клубов АПЛ к защитнику.

К слову, Томори провел 17 матчей в составе Милана в текущем сезоне, отметившись 1 забитым голом.

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