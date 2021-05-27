"Горняки" все больше присматриваются к рынку Италии. Одной из трансферных целей якобы стал скандальный Марио Балотелли.

Марио Балотелли может оказаться в Шахтере / globallookpress.com

30-летний форвард попал на радары Шахтера, информирует Tuttomercatoweb со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Балотелли летом снова останется без клуба

Еще одним претендентом на Марио называют итальянский Комо, выступающий в Серии С. Балотелли уже этим летом покинет Монцу на правах свободного агента, а потому новому коллективу он достанется совершенно бесплатно.

Заметим, Балотелли присоединился к Монце зимой. С тех пор экс-игрок сборной Италии принял участие в 14 поединках, отметившись 6-ю голами и одним ассистом.

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