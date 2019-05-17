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Миколенко восстановится через неделю – он будет готовиться к матчам сборной Украины против Сербии и Люксембурга

17 мая 20:50 57 Читати українською
Миколенко восстановится через неделю – он будет готовиться к матчам сборной Украины против Сербии и Люксембурга
Виталий Миколенко / ФК Динамо Киев

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко через неделю восстановится после травмы и будет готовиться с национальной командой к матчам отборочного цикла Евро-2020 против Сербии и Люксембурга.

Андрей Шевченко сможет рассчитывать на защитника Динамо Виталия Миколенко. Как сообщает Football.ua, игрок восстановится через неделю после травмы, полученной в лагере сборной Украины U-20.

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Именно из-за этого повреждения футболист не поедет с юношеской командой на чемпионат мира-2019 в Польшу, а первый матч "желто-синие" сыграют против США 24 мая.

Матчи национальной команды против Сербии и Люксембурга состоятся 7 и 10 июня соответственно на Арене Львов.

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Сборная Украины Украина Украина Сербия Сербия Люксембург Люксембург Виталий Миколенко Виталий Миколенко
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