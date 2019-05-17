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Миколенко відновиться за тиждень – він готуватиметься до матчів збірної України проти Сербії та Люксембургу

17 травня 20:50 487 Читать на русском
Миколенко відновиться за тиждень – він готуватиметься до матчів збірної України проти Сербії та Люксембургу
Віталій Миколенко / ФК Динамо Київ

Захисник збірної України Віталій Миколенко за тиждень відновиться після травми та готуватиметься з національною командою до матчів відбіркового циклу Євро-2020 проти Сербії та Люксембургу.

Андрій Шевченко зможе розраховувати на захисника Динамо Віталія Миколенка. Як повідомляє Football.ua, гравець відновиться за тиждень після травми, отриманої у таборі збірної України U-20.

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Саме через це пошкодження футболіст не поїде з юнацької командою на чемпіонат світу-2019 до Польщі, а перший матч "жовто-сині" зіграють проти США 24 травня.

Матчі національної команди проти Сербії та Люксембургу відбудуться 7 та 10 червня відповідно на Арені Львів.

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Теги
Збірна України Україна Україна Сербія Сербія Люксембург Люксембург Віталій Миколенко Віталій Миколенко
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