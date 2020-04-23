toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР ТРАНСФЕРЫ

"Миколенко своим задором напоминает Зинченко в ПСВ", – Левченко

15:52 31 Читати українською
"Миколенко своим задором напоминает Зинченко в ПСВ", – Левченко
Виталий Миколенко / Фото instagram

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко надеется в ближайшее время увидеть защитника Динамо Виталия Миколенко в европейском чемпионате.

"Давно следил за Миколенко. Мне он очень импонирует своей игрой, подходом.

Миколенко может присоединиться к Ярмоленко в Вест Хэме

Я видел у Зинченко в ПСВ похожий пыл, желание в глазах. Надеюсь, у Миколенко все получится. Надеюсь, он вскоре перейдет и покажет себя в европейских клубах.

Лакмусовая бумажка – игра в любом европейском чемпионате. Можно всю жизнь играть в Украине, но не нужно стремиться выступать всю карьеру в одной лиге", – цитирует Левченко tribuna.

В нынешнем сезоне УПЛ Миколенко провел 19 матчей, в которых отметился двумя голами и 5-ю ассистами.

Трансфери Динамо на чорний день – 5 гравців, які поповнять бюджет мільйонами євро

blog_ava
Мандзюк продемонстрировал, почему прекратил играть в футбол в 28 лет – ужасные кадры травмированного колена
07:30
362
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Евгений Левченко Виталий Миколенко Виталий Миколенко Украинцы за рубежом ПСВ ПСВ Александр Зинченко Александр Зинченко
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
21
час
:
3
мин
Ливерпуль
14:30
Бернли
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук