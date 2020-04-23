"Миколенко своим задором напоминает Зинченко в ПСВ", – Левченко

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко надеется в ближайшее время увидеть защитника Динамо Виталия Миколенко в европейском чемпионате.

"Давно следил за Миколенко. Мне он очень импонирует своей игрой, подходом.

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Я видел у Зинченко в ПСВ похожий пыл, желание в глазах. Надеюсь, у Миколенко все получится. Надеюсь, он вскоре перейдет и покажет себя в европейских клубах.

Лакмусовая бумажка – игра в любом европейском чемпионате. Можно всю жизнь играть в Украине, но не нужно стремиться выступать всю карьеру в одной лиге", – цитирует Левченко tribuna.

В нынешнем сезоне УПЛ Миколенко провел 19 матчей, в которых отметился двумя голами и 5-ю ассистами.

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