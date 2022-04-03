Вест Хэм принимает Эвертон в 31-м туре АПЛ. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Вест Хэм – Эвертон стартует в 16:00 по киевскому времени. Прямая трансляция – на Setanta Sports, а за основными событиями игры можно следить в онлайне "Футбол 24".

Команда Дэвида Мойеса идет 8-й – 48 очков. "Ириски" борются за выживание – 17-е место и 25 пунктов в активе.

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Игрок сборной Украины Виталий Миколенко выйдет в стартовом составе Эвертона. Экс-защитник Динамо пропустил последние два матча, но вернулся в стартовую обойму. Андрей Ярмоленко традиционно оказался в резерве "молотов" – ожидаем появления лидера сборной Украины во время поединка.

Стартовые составы

Вест Хэм: Фабиански – Фредерикс, Доусон, Зума, Крессвелл – Райс, Соучек – Боуэн, Бенрама, Форналс – Антонио.

Our team for today is in!



Bowen starts with Coufal also returning among the substitutes...



COME ON YOU IRONS!!! @betway | #WHUEVE pic.twitter.com/OfaI2BoV6B — West Ham United (@WestHam) April 3, 2022

Эвертон: Пикфорд – Кенни, Кин, Годфри, Миколенко – Дукуре, ван де Беек – Ивоби, Ришарлисон, Грей – Калверт-Льюин.