Ярмоленко проти Миколенка: онлайн-трансляція матчу Вест Хем – Евертон
Вест Хем приймає Евертон у 31-му турі АПЛ. Стартові склади і посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".
Матч Вест Хем – Евертон стартував о 16:00 за київським часом. Пряма трансляція – на Setanta Sports, а за основними подіями гри можна стежити в онлайні "Футбол 24".
Команда Девіда Мойєса йде 8-ю – 48 очок. "Іриски" борються за виживання – 17 місце та 25 пунктів у активі.
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Оборонець збірної України Віталій Миколенко вийшов у стартовому складі Евертона. Екс-захисник Динамо пропустив останні два матчі, але повернувся у стартову обойму. Андрій Ярмоленко традиційно опинився в резерві "молотів" – очікуємо появи лідера збірної України під час поєдинку.
Стартові склади
Вест Хем: Фабіанскі – Фредерікс, Доусон, Зума, Крессвелл – Райс, Соучек – Боуен, Бенрама, Форналс – Антоніо.
Евертон: Пікфорд – Кенні, Кін, Годфрі, Миколенко – Дукуре, ван де Беек – Івобі, Рішарлісон, Грей – Калверт-Льюїн.