Вест Хем приймає Евертон у 31-му турі АПЛ. Стартові склади і посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Вест Хем – Евертон стартував о 16:00 за київським часом. Пряма трансляція – на Setanta Sports, а за основними подіями гри можна стежити в онлайні "Футбол 24".

Команда Девіда Мойєса йде 8-ю – 48 очок. "Іриски" борються за виживання – 17 місце та 25 пунктів у активі.

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Оборонець збірної України Віталій Миколенко вийшов у стартовому складі Евертона. Екс-захисник Динамо пропустив останні два матчі, але повернувся у стартову обойму. Андрій Ярмоленко традиційно опинився в резерві "молотів" – очікуємо появи лідера збірної України під час поєдинку.

Стартові склади

Вест Хем: Фабіанскі – Фредерікс, Доусон, Зума, Крессвелл – Райс, Соучек – Боуен, Бенрама, Форналс – Антоніо.

Our team for today is in!



Bowen starts with Coufal also returning among the substitutes...



COME ON YOU IRONS!!! @betway | #WHUEVE pic.twitter.com/OfaI2BoV6B — West Ham United (@WestHam) April 3, 2022

Евертон: Пікфорд – Кенні, Кін, Годфрі, Миколенко – Дукуре, ван де Беек – Івобі, Рішарлісон, Грей – Калверт-Льюїн.