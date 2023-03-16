"Миколенко хорошо выступал, но, к сожалению, заболел. Бен Годфри заменил его. Отрицательный эффект болезни состоит в том, что она может влиять на вас еще некоторое время".

Одноклубника Миколенко отстранили от команды – он, вероятно, вернется в Эвертон.

Бен хорошо справился, это то, что мы требуем от состава. Я всегда говорю, что нужно быть готовым к своему шансу", – цитирует слова Дайча Liverpool Echo.

К слову, Миколенко пропустил поединок с Ноттингемом (2:2), а против Брентфорда (1:0) сыграл всего несколько минут. В общей сложности Виталий наиграл 27 матчей в сезоне.

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