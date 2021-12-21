У защитника Динамо был шанс перебраться на Туманный Альбион еще в прошлом году.

Летом 2020 года Манчестер Юнайтед и Динамо почти договорились о трансфере защитника киевлян Виталия Миколенко, сообщает Liverpool Echo.

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На финальной стадии переговоров внимание манкунианцев привлек Алекс Теллес, которого они в итоге подписали, заплатив Порту 15 млн евро. По информации СМИ, Миколенко сейчас близок к переходу в Эвертон.

В текущем сезоне Миколенко провел 21 матч во всех турнирах за Динамо и отличился тремя ассистами.

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