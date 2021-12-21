Миколенко був близький до переходу в Манчестер Юнайтед, – Liverpool Echo
11:24 - Читать на русском
Захисник Динамо мав шанс перебратись на Туманний Альбіон ще минулого року.
Влітку 2020-го Манчестер Юнайтед та Динамо майже домовились про трансфер оборонця киян Віталія Миколенка, повідомляє Liverpool Echo.
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На фінальній стадії перемовин увагу манкуніанців привернув Алекс Теллес, якого вони у підсумку і підписали, заплативши Порту 15 млн євро. За інформацією ЗМІ, Миколенко наразі близький до переходу в Евертон.
У поточному сезоні Миколенко провів 21 матч у всіх турнірах за Динамо та відзначився трьома асистами.
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