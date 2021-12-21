Захисник Динамо мав шанс перебратись на Туманний Альбіон ще минулого року.

Влітку 2020-го Манчестер Юнайтед та Динамо майже домовились про трансфер оборонця киян Віталія Миколенка, повідомляє Liverpool Echo.

Миколенко узгодив трансфер у Евертон, залишилось лише оголосити про перехід, – Романо

На фінальній стадії перемовин увагу манкуніанців привернув Алекс Теллес, якого вони у підсумку і підписали, заплативши Порту 15 млн євро. За інформацією ЗМІ, Миколенко наразі близький до переходу в Евертон.

У поточному сезоні Миколенко провів 21 матч у всіх турнірах за Динамо та відзначився трьома асистами.

Миколенко в Евертоні: Динамо на шляху до втраченої величі, а гравець потрапляє у маховик з ризиком провалу