Миколенко – о матче с Португалией: Чувствуется, что это исторический момент

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко прокомментировал победу над Португалией (2: =1) в матче отбора на Евро-2020.

"Мы очень рады этой победе и выходу на Евро, невероятные чувства. О самом чемпионате Европы пока не думаем – нужно завтра уже забыть этот матч и готовиться к следующим.

Украина – Португалия – 2:1 – видео голов и обзор матча

Чувствуется, что это исторический момент. Болельщики поддерживали нас с первого и до последнего момента. Страшная ли Португалия? Не особо. В конце матча играли вдесятером, было сложно.

Взаимодействие с Яремчуком, который смещался на левый фланг? Ему было непросто, но он справился. Мы готовили такую ​​модель. Если мы выиграли, значит, она сработала. Пас на Ярмоленко? Я видел, что он открывается. Что касается ожидания от Евро, то сначала нужно подождать полгода. Потом посмотрим", – цитирует Миколенко пресс-служба УЕФА.

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