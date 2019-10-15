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Миколенко – о матче с Португалией: Чувствуется, что это исторический момент

10:32 67 Читати українською
Миколенко – о матче с Португалией: Чувствуется, что это исторический момент
Виталий Миколенко (справа) / Футбол 24

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко прокомментировал победу над Португалией (2: =1) в матче отбора на Евро-2020.

6’ Роман Яремчук
27’ Андрей Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
 
Криштиану Роналду 73’
6’ Роман Яремчук
27’ Андрей Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
73’ Криштиану Роналду

"Мы очень рады этой победе и выходу на Евро, невероятные чувства. О самом чемпионате Европы пока не думаем – нужно завтра уже забыть этот матч и готовиться к следующим.

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Чувствуется, что это исторический момент. Болельщики поддерживали нас с первого и до последнего момента. Страшная ли Португалия? Не особо. В конце матча играли вдесятером, было сложно.

Взаимодействие с Яремчуком, который смещался на левый фланг? Ему было непросто, но он справился. Мы готовили такую ​​модель. Если мы выиграли, значит, она сработала. Пас на Ярмоленко? Я видел, что он открывается. Что касается ожидания от Евро, то сначала нужно подождать полгода. Потом посмотрим", – цитирует Миколенко пресс-служба УЕФА.

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Украина - Португалия Сборная Украины Украина Украина Евро-2020 Виталий Миколенко Виталий Миколенко
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