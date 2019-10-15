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Миколенко – про матч з Португалією: Відчувається, що це історичний момент

10:31 672 Читать на русском
Миколенко – про матч з Португалією: Відчувається, що це історичний момент
Віталій Миколенко (праворуч) / Футбол 24

Захисник збірної України Віталій Миколенко прокоментував перемогу над Португалією (2:1) у матчі відбору на Євро-2020.

6’ Роман Яремчук
27’ Андрій Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
 
Кріштіану Роналду 73’
6’ Роман Яремчук
27’ Андрій Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
73’ Кріштіану Роналду

"Ми дуже раді цій перемозі і виходу на Євро, неймовірні почуття. Про сам чемпіонат Європи поки не думаємо – потрібно завтра вже забути цей матч і готуватися до наступних.

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Відчувається, що це історичний момент. Вболівальники підтримували нас з першого і до останнього моменту. Чи страшна Португалія? Не дуже. В кінці матчу грали вдесятьох, було складно.

Взаємодія з Яремчуком, який зміщувався на лівий фланг? Йому було непросто, але він впорався. Ми готували таку модель. Якщо ми виграли, значить, вона спрацювала. Пас на Ярмоленка? Я бачив, що він відкривається. Що стосується очікування від Євро, то спочатку потрібно почекати півроку. Потім подивимося", – цитує Миколенка прес-служба УЄФА.

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Теги
Україна - Португалія Збірна України Україна Україна Євро-2020 Віталій Миколенко Віталій Миколенко
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