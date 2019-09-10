Михалик: С Гармашем было страшно на охоте, даже давал ему незаряженное ружье

Защитник Волыни Тарас Михалик рассказал, как ходил на охоту с Денисом Гармашем.

"Я не любитель вечерних мероприятий. Больше вывозил Зозулю, Гармаша на рыбалку, охоту. С Темой и Саней – не моя тема.

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Охота с Гармашем? Страшно, я ему даже давал незаряженное ружье, он не знал, что оно не заряжено, – сказал Михалик программе Бомбардир.

Михалик выступал в составе Динамо с 2006 по 2013 годы, после чего перешел в московский Локомотив.

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