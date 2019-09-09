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Михалик выразил свое отношение к Милевскому и Алиеву

9 сентября 23:25 96 Читати українською
Михалик выразил свое отношение к Милевскому и Алиеву
Артем Милевский и Александр Алиев / соцсети

Защитник Волыни Тарас Михалик рассказал, как относится к Артему Милевскому и раскритиковал Александра Алиева.

"К Артему отношусь хорошо и как к футболисту, и как к человеку. Когда я играл в Локомотиве, мы пересекались, общались.

Давал интервью, российские СМИ переписывали, что на Майдане были не только бомжи и маргиналы, – Михалик

Мне не понравились заявления Алиева об Игоре Суркисе. Человек много лет отдала клуба, который дал Александру все. Да, бывают разные проблемы, в наше время они были. Могут возникать вопросы трансферов и прочее, но если критикуешь, надо делать это аргументированно", – сказал Михалик программе Бомбардир.

Тарас Михалик выступал в киевском Динамо с 2006 по 2013 годы, после чего перешел в московский Локомотив.

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Теги
Видеоновости Волынь Волынь Игорь Суркис Тарас Михалик Тарас Михалик Артем Милевский Артем Милевский Александр Алиев Александр Алиев Динамо Киев Динамо Киев
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