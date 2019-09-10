Михалик: З Гармашем було страшно на полюванні, навіть давав йому незаряджену рушницю

Збірна України — 08:00 14977
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Україна – Нігерія: анонс товариського матчу
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Євро-2020: Північна Ірландія – Німеччина: перемога німців на класі, уроки пресингу від ірландців і топовий матч БрандтаЄвро-2020 — 03:41 1795
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Україна – Нігерія: Ндіді, Омеруо та ще кілька гравців пропустять товариський матчЗбірна України — 00:06 341
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Твіттеріада. Циганков "запалює гру", Морозюки "дають секс", а володар "Золотого м'яча" підтримав кривдника ЛунінаОвертайм — 9 вер 4149
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Україна – Нігерія: передматчева прес-конференція Андрія ШевченкаЗбірна України — 9 вер 4158