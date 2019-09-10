Михалик: З Гармашем було страшно на полюванні, навіть давав йому незаряджену рушницю

Захисник Волині Тарас Михалик розповів, як ходив на полювання з Денисом Гармашем.

"Я не любитель вечірніх заходів. Більше вивозив Зозулю, Гармаша на риболовлю, полювання. З Мілевським та Алієвим – не моя тема.

Михалик висловив своє ставлення до Мілевського та Алієва

Полювання з Гармашем? Страшно, я йому навіть давав незаряджену рушницю, він не знав, що вона не заряджена", – сказав Михалик програмі Бомбардир.

Михалик виступав у складі Динамо з 2006 по 2013 роки, після чого перейшов у московський Локомотив.

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