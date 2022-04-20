Летом 2021 года у Пеле диагностировали рак толстой кишки. Тогда же пациент прошёл первый этап лечения. В понедельник бразилец был повторно госпитализирован, сообщает L'ÉQUIPE.

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Следует заметить, что трехкратный чемпион мира также находился на стационарном лечении в феврале, но тогда причиной была инфекция в почках. В общем, Пеле должен ежемесячно проходить обследование в клинике.

Несмотря на состояние своего здоровья, 81-летний бразилец продолжает держать связь с миром, активно используя соцсети. В частности, Пеле не обошел вниманием войну в Украине.

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