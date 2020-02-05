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Михайличенко заинтересовал Вердер – СМИ

14:57 20 Читати українською
Михайличенко заинтересовал Вердер – СМИ
Богдан Михайличенко / Сайт Динамо

Защитник Зари Богдан Михайличенко попал в сферу интересов бременского Вердера.

Клуб Бундеслиги следит за выступлениями 22-летнего украинца, информирует Transfermarketweb.

Шахтер заинтересовался защитником Зари Михайличенко, – СМИ

Михайличенко в прошлом сезоне завоевал место в основе Зари и продолжил свой прогресс в текущей кампании. Левый защитник провел 17 матчей в УПЛ 2019/20 и успел отличиться одним голом и двумя ассистами. Вердер может начать серьезные переговоры по Михайличенко летом, ориентировочная стоимость воспитанника Динамо – 2 млн евро.

Трансферу может помочь наставник Зари Виктор Скрипник, который отдал "музыкантам" 17 лет карьеры игрока и тренера.

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Германия Богдан Михайличенко Богдан Михайличенко Трансферы Виктор Скрипник Виктор Скрипник Трансферы чемпионата Украины Заря Заря Вердер Вердер
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