Михайличенко заинтересовал Вердер – СМИ

Защитник Зари Богдан Михайличенко попал в сферу интересов бременского Вердера.

Клуб Бундеслиги следит за выступлениями 22-летнего украинца, информирует Transfermarketweb.

Шахтер заинтересовался защитником Зари Михайличенко, – СМИ

Михайличенко в прошлом сезоне завоевал место в основе Зари и продолжил свой прогресс в текущей кампании. Левый защитник провел 17 матчей в УПЛ 2019/20 и успел отличиться одним голом и двумя ассистами. Вердер может начать серьезные переговоры по Михайличенко летом, ориентировочная стоимость воспитанника Динамо – 2 млн евро.

Трансферу может помочь наставник Зари Виктор Скрипник, который отдал "музыкантам" 17 лет карьеры игрока и тренера.

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