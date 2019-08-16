Суркис представил новый тренерский штаб Динамо

Президент киевского Динамо Игорь Суркис представил новый тренерский штаб команды во главе с Алексеем Михайличенко.

"Выводы вы сделаете с новым тренерским штабом, который я сейчас представлю. Это - Алексей Михайличенко (главный тренер – прим. "Футбол 24"), Вадим Евтушенко, Сергей Федоров и Михаил Михайлов, который останется тренером вратарей.

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Поэтому я надеюсь, что вы сделаете выводы из всего, что случилось в клубе. Трагедии не произошло, трагедия произошла для наших болельщиков, которые любят команду, верят в нее. Вы должны своим трудом и победами сделать так, чтобы у вас снова поверили. Самое главное – вернуть доверие наших сторонников", – передает слова Суркиса официальный YouTube-канал Динамо. Добавим, что президент киевского клуба обращался к игрокам "бело-синих".

Напомним, Александр Хацкевич был уволен с поста тренера киевского Динамо после вылета из квалификации Лиги чемпионов от Брюгге.

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