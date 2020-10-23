Лига Жупиле, 10 тур

Кортрейк – Андерлехт – 1:3

Голы: Мбойо, 87 – Нмеча, 6, 65, Тау, 30

Богдан Михайличенко вышел в основе гостей, а вот Евгений Макаренко не смог помочь хозяевам из-за повреждения. Уже на 6 минуте Кортрейк пропустил. Якубех отразил удар Цуля перед собой, а Нмеча уже караулил на добивании. Андерлехт удвоил преимущество до перерыва усилиями Перси Тау.

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Кортрейк сделал несколько вялых попыток отыграть хотя бы один гол, но ничего из этого не вышло. Зато брюссельцы забили третий раз. Никто не уследил за Нмечей, который легко перевел мяч в пустые ворота и оформил дубль. Лишь под занавес встречи Мбойо позволили отличиться голом престижа.

3:1 - Андерлехт уверенно одолел соперника, прервав свою серию из трех матчей без побед. Команда Михайличенко вырвалась на шестую строчку, а Кортрейк остался на девятой.

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