Ліга Жупіле, 10 тур

Кортрейк – Андерлехт – 1:3

Голи: Мбойо, 87 – Нмеча, 6, 65, Тау, 30

Богдан Михайліченко вийшов у основі гостей, а от Євген Макаренко не зміг допомогти господарям через пошкодження. Вже на 6 хвилині Кортрейк пропустив. Якубех відбив удар Цуля перед собою, а Нмеча вже чатував на добиванні. Андерлехт подвоїв перевагу до перерви зусиллями Персі Тау.

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Кортрейк зробив кілька млявих спроб відіграти бодай один гол, але нічого з цього не вийшло. Натомість брюссельці забили втретє. Ніхто не встежив за Нмечею, який легко перевів м'яч у порожні ворота і оформив дубль. Лише під завісу зустрічі Мбойо дозволили відзначитися голом престижу.

3:1 – Андерлехт впевнено здолав суперника, перервавши свою серію з трьох матчів без перемог. Команда Михайліченка вирвалася на шосту сходинку, а Кортрейк залишився на дев'ятій.

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