Михайличенко подписал контракт с Динамо на 2 сезона, – журналист

Новым главным тренером киевского Динамо стал Алексей Михайличенко.

О договоренности между клубом и 56-летним специалистом в своем телеграмм-канале сообщил журналист Кирилл Крыжановский.

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По информации источника, Михайличенко подписал контракт по схеме 2+1. В тренерский штаб вошли Вадим Евтушенко и Михаил Михайлов.

Напомним, Алексей Михайличенко уже возглавлял Динамо и выиграл 2 чемпионских титула в 2-х полноценных сезонах. В начале своего третьего сезона в команде он был уволен при схожих обстоятельствах – поражение от Шахтера на старте сезона и неудачный матч с Трабзонспором в квалификации Лиги чемпионов (1:2).

Добавим, что с 2011-го года Алексей Александрович работал футбольным директором клуба, затем был в тренерском штабе Олега Блохина, временно возглавлял команду, а с 2013-го года перешел на должность спортивного директора.

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