Богдан Михайліченко та вся команда Андерлехта традиційно здала тести на коронавірус.

Шевченко оголосив розширений список на листопадові матчі збірної України – перший виклик героя Мадрида

Як повідомляє Nieuwsblad, бельгійці отримали два позитивні результати тестів – інфікувались член медичного персоналу команди та гравець збірної України Богдан Михайліченко. Обоє вже пішли на самоізоляцію та чекають повторних результатів.

Зауважимо, це ставить під сумнів участь оборонця в підготовці до листопадових матчів проти Польщі (спаринг), Німеччини та Швейцарії (обидва поєдинки в рамках Ліги націй). До слова, Михайліченко потрапив у розширений список Андрія Шевченка на ці матчі. Також Богдан нещодавно взяв участь у переможному для його команди матчі Ліги Жупіле проти Кортрейка (3:1)

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