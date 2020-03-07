Михайличенко поддержал Беседина, дисквалифицированного из-за допинга

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко признался, что киевляне ожидали не такого жесткого решения по допинг-скандалу с Артемом Бесединым.

"С большим сожалением восприняли эту новость. Все-таки мы надеялись, что, как говорится, "пронесет". Но это уже произошло, и нужно это принять.

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Конечно, это потеря, и мы желаем Артему, чтобы он не падал духом, дотерпел это время и вернулся в футбол. Это очень важно. Мы всегда будем его поддерживать и всегда будем с ним", – цитирует Михайличенко пресс-служба Динамо.

Напомним, из-за провала допинг-теста Беседин получил дисквалификацию на один год. Отсчет начинается с 19 декабря, когда в пробе нападающего обнаружили запрещенные вещества. После скандальных событий Динамо отлучило от работы с первой командой врача Леонида Миронова.

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