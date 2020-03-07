Михайличенко підтримав Бєсєдіна, дискваліфікованого через допінг

Головний тренер Динамо Олексій Михайличенко зізнався, що кияни очікували не такого жорсткого рішення щодо допінг-скандалу з Артемом Бєсєдіним.

"З великим жалем сприйняли цю новину. Все-таки ми сподівалися, що, як то кажуть, "пронесе". Але це вже сталося, і потрібно це прийняти.

Бєсєдін пояснив, як заборонений препарат потрапив у його організм

Звичайно, це втрата, і ми бажаємо Артему, щоб він не падав духом, а дотерпів цей час і повернувся у футбол. Це дуже важливо. Ми завжди будемо його підтримувати і завжди будемо з ним", – цитує Михайличенка прес-служба Динамо.

Нагадаємо, через провал допінг-тесту Бєсєдін отримав дискваліфікацію на один рік. Відлік починається з 19 грудня, коли у пробі нападника виявили заборонені речовини. Після скандальних подій Динамо відлучило від роботи з першою командою лікаря Леоніда Миронова.

Даріо Срна та ще 11 допінг-скандалів українського футболу