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Михайличенко підтримав Бєсєдіна, дискваліфікованого через допінг

7 березня 22:22 517 Читать на русском
Михайличенко підтримав Бєсєдіна, дискваліфікованого через допінг
Олексій Михайличенко / фото: Футбол 24

Головний тренер Динамо Олексій Михайличенко зізнався, що кияни очікували не такого жорсткого рішення щодо допінг-скандалу з Артемом Бєсєдіним.

"З великим жалем сприйняли цю новину. Все-таки ми сподівалися, що, як то кажуть, "пронесе". Але це вже сталося, і потрібно це прийняти.

Бєсєдін пояснив, як заборонений препарат потрапив у його організм

Звичайно, це втрата, і ми бажаємо Артему, щоб він не падав духом, а дотерпів цей час і повернувся у футбол. Це дуже важливо. Ми завжди будемо його підтримувати і завжди будемо з ним", – цитує Михайличенка прес-служба Динамо.

Нагадаємо, через провал допінг-тесту Бєсєдін отримав дискваліфікацію на один рік. Відлік починається з 19 грудня, коли у пробі нападника виявили заборонені речовини. Після скандальних подій Динамо відлучило від роботи з першою командою лікаря Леоніда Миронова.

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Динамо Динамо Олексій Михайличенко Олексій Михайличенко Артем Бєсєдін Артем Бєсєдін
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