"Динамо и Шахтер не имели бы себе равных": Кендзёра сравнил УПЛ и Экстраклясу

Защитник Динамо и сборной Польши Томаш Кендзёра убежден, что украинские гранды не имели бы себе равных в чемпионате Польши.

"В Польше освещение и трансляции матчей на более высоком уровне. По сравнению с Украиной – это небо и земля. Если говорить об уровне команд, то в топе чемпионата Польши могли бы быть только Заря и Александрия. Уровень других украинских клубов можно сравнить с польскими. Но в Польше Динамо и Шахтер не имели бы себе равных", – цитирует Кендзёру newonce.sport.

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Напомним, поляк перебрался в Динамо летом 2017 года из познанского Леха за 1,5 евро. В текущем сезоне он сыграл за "бело-синих" 29 матчей во всех турнирах.

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