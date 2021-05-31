"В Украине хороших футболистов готовят в основном два клуба: Динамо и Шахтер. Но они не особо горят желанием отпускать своих талантливых ребят в клубы Европы, предпочитая максимально удерживать их под своим крылом и поддерживать их форму благодаря выступлениям за молодежные составы.

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Уровень чемпионата Украины оставляет желать лучшего, а молодежного первенства – тем более. Поэтому в свое время мы уже потеряли немало талантливых футболистов. К счастью, сейчас ситуация понемногу меняется к лучшему, и это наверняка уже в ближайшее время скажется на уровне сборной страны", – приводит слова Михайличенко Команда №1 со ссылкой на Sport foot magazine.

К слову, Богдан перебрался в Андерлехт летом 2020 года, провел 27 матчей в составе команды во всех турнирах, записав в свой актив гол и 2 ассиста.

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