toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ

Михайличенко назвал желаемый вариант продолжения карьеры – выбор несколько удивляет

09:43 239 Читати українською
Михайличенко назвал желаемый вариант продолжения карьеры – выбор несколько удивляет
Богдан Михайличенко / ФК Заря

Защитник луганской Зари Богдан Михайличенко поделился мыслями относительно своих футбольных грез.

"В плане продолжения карьеры мне больше импонирует бельгийское первенство. Это не топ-европейский чемпионат, но там много молодых футболистов, которые прогрессируют.

Рафаилов подтвердил уход из Зари

Футбол в Бельгии на подъеме. И, как показывает практика, украинские игроки там неплохо приживаются. А уже через бельгийское первенство можно попасть, скажем, в Англию, Италию или Испанию, где сразу заиграть не так просто. Сначала нужно пройти, если можно так сказать, европейскую адаптацию", – сказал Михайличенко в комментарии изданию Zbirna.com.

Напомним, Богдан – воспитанник киевского Динамо. В июле 2019 года он стал полноправным игроком луганской Зари как часть сделки по трансферу Александра Караваева. В текущем сезоне провел за свой клуб 27 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи. Transfermarkt оценивает игрока в 1 млн евро.

"Нехай арбітр пояснить, чому скасував наш гол Шахтарю": Філіппов – про перемогу над Динамо і перегони з Мораєсом

blog_ava
"Меня пугает будущее Барселоны": бывший вице-президент клуба назвал главную ошибку нынешнего руководства
00:15
243
Теги
Бельгия Богдан Михайличенко Богдан Михайличенко Заря Заря
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Олимпийские игры-2020 официально перенесены
    Світ — 24 март195 Олимпийские игры-2020 официально перенесены
3
дн
:
7
час
:
30
мин
Авангард
19:00
Кремень
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук