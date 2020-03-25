Михайличенко назвал желаемый вариант продолжения карьеры – выбор несколько удивляет

Защитник луганской Зари Богдан Михайличенко поделился мыслями относительно своих футбольных грез.

"В плане продолжения карьеры мне больше импонирует бельгийское первенство. Это не топ-европейский чемпионат, но там много молодых футболистов, которые прогрессируют.

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Футбол в Бельгии на подъеме. И, как показывает практика, украинские игроки там неплохо приживаются. А уже через бельгийское первенство можно попасть, скажем, в Англию, Италию или Испанию, где сразу заиграть не так просто. Сначала нужно пройти, если можно так сказать, европейскую адаптацию", – сказал Михайличенко в комментарии изданию Zbirna.com.

Напомним, Богдан – воспитанник киевского Динамо. В июле 2019 года он стал полноправным игроком луганской Зари как часть сделки по трансферу Александра Караваева. В текущем сезоне провел за свой клуб 27 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи. Transfermarkt оценивает игрока в 1 млн евро.

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