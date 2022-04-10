Михайличенко: Били россиян и будем бить – это больная нация
Экс-тренер Динамо и сборной Украины Алексей Михайличенко поделился мнением о событиях в Украине.
"Невозможно сказать одним предложением, что такое война. Очень беспокойно за своих близких, за свою страну, за своих детей и друзей. Эта опасность чувствуется везде. Уверен, что мы очень сильная нация, и это преодолеем.
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Били россиян и будем бить. Это больная нация. Они будут отмаливать свои грехи не десятками, а сотнями лет. Я, моя мама и старший сын остались здесь. Жена с младшим сыном уехала за границу. Я чувствую, что сегодня должен быть здесь.
Мне звонили из Грузии, Шотландии, Италии, Америки и предлагали помощь. У нас сегодня большая коллаборация с УЕФА и ФИФА. Много гуманитарной помощи. Я даже не ожидал, что футбольное сообщество будет так активно вовлечено в помощь украинцам.
У нас есть большой шанс попасть на ЧМ-2022. Если удастся, это будет очень хорошо, не только со спортивной точки зрения, но и с моральной.
Выражаю уважение и благодарность нашим военным. Желаю всем вернуться в мирную жизнь здоровыми. Низкий поклон", – сказал Михайличенко в комментарии "Футбол NEWS".
Напомним, украинцы уже 46-й день мужественно защищают свою родину от вторжения российских оккупантов. Весь мир объединился против кровавого нападения Путина и Ко и пытается всячески помогать и поддерживать наше государство.
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