"Неможливо сказати одним реченням, що таке війна. Дуже неспокійно за своїх близьких, за свою країну, за своїх дітей та друзів. Ця небезпека відчувається скрізь. Упевнений, що ми дуже сильна нація, і це подолаємо.

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Били росіян і битимемо. Це хвора нація. Вони відмолюватимуть свої гріхи не десятками, а сотнями років. Я, моя мати та старший син залишилися тут. Дружина із молодшим сином поїхали закордон. Я відчуваю, що сьогодні маю бути тут.

Мені дзвонили з Грузії, Шотландії, Італії, Америки та пропонували допомогу. У нас сьогодні велика колаборація з УЄФА та ФІФА. Багато гуманітарної допомоги. Я навіть не очікував, що футбольна спільнота буде так активно залучена у допомозі українцям.

У нас є великий шанс потрапити на ЧС-2022. Якщо вдасться, то це буде дуже добре, не лише зі спортивної точки зору, а й з моральної.

Висловлюю повагу та подяку нашим військовим. Бажаю всім повернутися у мирне життя здоровими. Низький уклін", – сказав Михайличенко у коментарі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, українці вже 46-й день мужно захищають свою батьківщину від вторгнення російських окупантів. Весь світ об'єднався проти кривавого нападу Путіна і Ко і намагається всіляко допомагати та підтримувати нашу державу.

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